¡Ú¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È ¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó/¥¼¥Ó¥¦¥¹/¥É¥ë¥¢ー¥¬¤ÎÅã¡Û 2·î16Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§³Æ3,300±ß KADOKAWA Game Linkage¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³°È¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÇÛ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×3¼ï¤ò2·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï³Æ3,300±ß¡£ ¥Ê¥à¥³¡Ê¸½¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó