JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸áÁ°10»þ44Ê¬¤´¤í¡¢JR¸åÆ£»ûÀþ¤ÎÁ¥Èø¤ÈÅÄÀî¸åÆ£»û¤Î´Ö¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢Îó¼Ö¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÅÄÀî»ÔµÝºïÅÄ¤Ë¤¢¤ë·ÙÊóµ¡¤È¼×ÃÇµ¡¤¬¤¢¤ëÆ§ÀÚ¤Ç¤¹¡£Îó¼Ö¤Ï3Î¾ÊÔÀ®¤Î¾å¤ê¤Î²óÁ÷Îó¼Ö¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿·ÈÓÄÍ¤ÈÅÄÀî¸åÆ£»û¤Î´Ö¤ÇÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£