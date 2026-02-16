¡ÖÁÏÂ¤¼ç¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë½÷À­¤¬¿®¼Ô¤ÎÃËÀ­2¿Í¡¢A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¡¢Æþ¿å¼«»¦¤µ¤»¤¿--¤½¤ó¤ÊÉÔ²Ä²ò¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯3·î¤Î¤³¤È¡£¼«»¦¶µº¶¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«¾ÎÀê¤¤»Õ¡¦ßÀÅÄ½Ê·ÃÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤È¤Ê¤ëÂè2²ó¸øÈ½¤¬¡¢2·î6Æü¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¿®¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÀ­¸ò¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡×Á÷¸¡¤µ¤ì¤ëßÀÅÄÈï¹ð¡£2008Ç¯Åö»þ¤Ë³«Àß¤·¤Æ¤¤¤¿¡È°ÛÍÍ¤¹¤®¤ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶¦ÈÈ¤È¤·¤Æ