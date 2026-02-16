Á´¹ñ¤Î³Ø¹»ÊÝ·òÅý·×Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»°½Å¸©¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ëÎÏ¤¬ÎÉ¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Ãî»õ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯ÅÙ¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤¬»ØÄê¤¹¤ë¸©Æâ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ157¹»¡¢Ìó17Ëü4000¿Í¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ò¹¯¾õÂÖÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ëÎÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Íç´ã»ëÎÏ1.0Ì¤Ëþ¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï11ºÐ¤Ç52.0%¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤Ï5ºÐ¤Ç22.5%¤È