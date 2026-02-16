¡þµð¿Íµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê(37)¤¬16Æü¡¢ÆáÇÆ¥­¥ã¥ó¥×¤Çº£µ¨½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP(¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬)¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê(37)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ºäËÜ¤¬½éµå¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÃæÈô¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤ÎÂÐ·è¤Ë¡¢µå¾ì¤âÂç¤­¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏºòÇ¯¤ÎÆáÇÆ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÂÐÀï¤·¡¢Í·¥´¥í¤È»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£