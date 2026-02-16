ÁêÂ³¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¿Í¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Ëºâ»º¤ò°ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÈÄ¹ÃË¤Î²Ç¡É¤¢¤ëÆüÍËÆü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦55ºÐ¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢3½µ´ÖÁ°¤ËÂ¾³¦¤·¤¿µÁÊì¡ÊµýÇ¯83ºÐ¡Ë¤Î°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï