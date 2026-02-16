²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒSV¥êー¥°¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤Ï14Æü¤È15Æü¡¢²¬»³»Ô¤Î¥·¥²¥Èー¥¢¥êー¥Ê¤ÇAstemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¤È¤Î2Ï¢Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ 14Æü¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0－3¤ÇÇÔÀï¡¢15Æü¤ÏÂè2¥»¥Ã¥È¤ò25-17¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè1¡¢Âè3¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤é¤ì¤Æ1ー3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤Ï5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢£´¾¡26ÇÔ¤Ç13°Ì¤Ç¤¹¡£