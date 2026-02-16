2·î14Æü¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ØPS-LX3BT¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢LX3BT¡Ë¤È¡ØPS-LX5BT¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢LX5BT¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼:¾Ò²ðÆ°²è:PS-LX3BT¡Ú¥½¥Ë¡¼¸ø¼°¡Û¡ÊYouTube¡Ëhttps://youtu.be/X-l1uI5d02Y¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼:¾Ò²ðÆ°²è:PS-LX5BT¡Ú¥½¥Ë¡¼¸ø¼°¡Û¡ÊYouTube¡Ëhttps://youtu.be/X9GjLC-7wCwLX3BT¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É½é¿´¼Ô¤Ç¤âÁàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢LX5BT¤Ï¹âÀºÅÙ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ­Ç½¤òÄÉ