ÃóºßºÊ¡½¡½É×¤Î³¤³°ÉëÇ¤¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ëºÊ¤Î¤³¤È¡£ÃóºÊ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£°ì¸«¡¢²Ú¤ä¤«¤½¤¦¤Ê¶Á¤­¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂÊì¤âÃóºÊ¡¢¼«¿È¤âÃóºÊ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¤Ç¸øÇ§¿´Íý»Õ»Î¤ÎÁ°ÀîÍ³Ì¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Å¤é¤¤ÃóºÊÌäÂê¡×ÀìÌç¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤À¡£Á°Àî¤µ¤ó¤¬ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿»öÎã¤«¤é¡¢ÃóºßÀ¸³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¼ÂÂÖ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û