¸½ÃÏ£²·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×¤Î£´²óÀï¤Ç¡¢¸Å¶¶µü¸è¡¢´äÅÄÃÒµ±¡¢Æ£ËÜ´²Ìé¤ÎÆüËÜ¿Í£³Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬ÅÄÃæÊË¤òÍÊ¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥º¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Î¤Þ¤ÞÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¡Ê£²¡Ý£´¡Ë¤ÎËö¤ËÇË¤ì¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬¤ï¤º¤«£´»î¹ç¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£ËÜ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢83Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸Å¶¶¤È´äÅÄ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£Á°