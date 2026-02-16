2·î6Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø»ûÌç¥¸¥â¥ó¤Î¥¦¥¶¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÀõÁð¤Î¾ÆÆùÅ¹¡ØËÜ¤È¤µ¤ä¡Ù¤Ç¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤­¤¿Â©»Ò2¿Í¤ÈMC¤Î¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤¬¾ÆÆù¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¡¦Î¶¥Î²ð·¯¡¢»°ÃË¡¦¾ºÍø·¯¤ò¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï¸«¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤¬Íè¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡Ä¡ÄÂ©»Ò2¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© ¤³¤³¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤Å¹¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È4¿ÍÊ¬¤Î²ñ·×³Û¤¬