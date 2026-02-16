Screenshot: OpenAI ²¿¤ò¿®¤¸¤Æ²¿¤òµ¿¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤è¡£À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡¢ChatGPT¤òÅ¸³«¤¹¤ëOpenAI¤¬¡¢¡ÖFree¥×¥é¥ó¡¢¤ª¤è¤ÓGo¥×¥é¥ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÐ¾Ý¤Ë¹­¹ð¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹­¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤­¤¿Æ±¼Ò¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÄËÎõ¤ËÈãÈ½Anthropic¡Ê¥¢¥ó¥¹¥í¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÇÎ®¤·¤¿CM¤â¤½¤Î1¤Ä¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ºÇÂç¤Î