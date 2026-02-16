Å·¸õ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þµ¨¤Ë¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤¥¢¥¦¥¿ー¤¬1Ëç¤¢¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Î¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¦¥¿ー¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê¾®±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢ÃåÊý¤ò2WAY¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥·ー¥ó¤äµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£º£²ó¤Ï¡¢µ¡Ç½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂç¿Í¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¡È¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î¥¢¥¦¥¿ー¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¦&#12540