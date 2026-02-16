¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ß¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«¡¼¡Ù¥É¥ê¡¼¥à¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇºÆÈÎÇä¡£¡ÖºÇÂ®¡ß¤Î¤ó¤Ó¤ê¡×¤Î¾×·â¤Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ç¤Ï´°Çä¤¬Áê¼¡¤¤¤À°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ù ¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ß¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«¡¼¡Ù¥É¥ê¡¼¥à¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º  ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯2·î9Æü(·î) 10:00¡ÁÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ØÆ¬Ê¸»ú