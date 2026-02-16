´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¡ß¥Û¥Æ¥ë¡ßÃÏ°è¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ÁHope for Smile¡Á»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026in Yokohama Bay Sheraton Hotel¡×¤ò²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ½é³«ºÅ·èÄê¡£»Ò°é¤Æ¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡¢¡È¿ÀÆàÀîÈ¯¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡ª ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¡Ö¡ÁHope for Smile¡Á»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026in Yokohama Bay Sheraton Hotel¡×  ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ÁHope