»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò1Ëç¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¥¢¡¼¥È¤Ë2026Ç¯4·î¤Ç¡¢¿·½É±ØÄ¾·ë¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ö¥Ð¥¹¥¿¿·½É¡×¤¬³«¶È¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´ÉÍý¼Ô¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅìµþ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬µ­Ç°´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿Êç½¸Ãæ¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¥Ð¥¹¥¿¿·½É¤Î10¼þÇ¯´ë²è¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ëµ­Ç°´ë²è¤Ï¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¥¢¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥¿¿·½É¤ä¡¢¥Ð¥¹¥¿¿·½É¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿Î¹¹ÔÀè¤Î¼Ì¿¿¤ò°ìÈÌÊç½¸¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ1Ëç¤ÎºîÉÊ¤Ë´°À®¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£