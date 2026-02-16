¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢2ÅÙ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥í¡¼¥ÞÀï¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÉé½ý¼Ô¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÇÔÂà¡¢Ä¾¶á¤Î¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¥Ê¥Ý¥ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¥ß¥é¥ÎÀª¤Ë¼ã´³¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤Î3°Ì¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢15Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤¿¥»¥ê¥¨AÂè25Àá¤Ç¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç5°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥í¡¼¥Þ¤ÈÂÐÀï¡£º£