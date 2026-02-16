NHK¤Ç14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¡¦ÆüËÜ¡ß¥¹¥¤¥¹¡×¡Ê¸å7¡¦30¡Ë¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬12¡¦8¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï7¡¦8¡ó¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î¥¹¥¤¥¹¤ò·âÇË¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£NHK¤Ï14Æü¸á¸å17»þ¤«¤éÌó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£³«ËëÏ¢ÇÔ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥¤¥¹¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¡£µ¤