¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥ì¡¼¥ÈµÁÂÀÉ×¡Ê67¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡ÖUst¥é¥Â¥ª¡×¤Î¶¦±é¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÁÂÀÉ×¤ÈÀ¼Í¥¤ÎÆ£ÅÄÍ³Èþ»Ò¤¬Ï¢Ì¾¤Ç¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Î´Å·ªÂç²¦¤³¤È¡¢Ë­ÅÄÂó¿Ã¤¬µÞÉÂ¤Ë¤è¤êÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤´°äÂ²¤Î¤´°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈ¤ËºÇ¤âÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»äÃ£¤«¤é³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×