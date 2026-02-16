¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¸µµð¿ÍÅê¼ê¤ÎÌ¼¤¬·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤Ï·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±þ±ç¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ°·Á²øÊª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò2·î15Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬°ìÈÌÃËÀ­¤È¡¢Íè¤ë5·î16Æü¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï11ºÐÇ¯¾å¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢2¿Í¤Ï5Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Íê¤È°¦¾ð¤òÃÛ¤­¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£