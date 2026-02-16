¹áÀî¸©Ä£ Êª²Á¤Î¹âÆ­¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¸©Æâ»ö¶È¼Ô¤Î²Ô¤°ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¹¥½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢¹áÀî¸©¤¬Ì¤ÍèÅê»ñ±þ±çÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£ ¹áÀî¸©Æâ¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ä¡¢»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë°åÎÅ¡¦ÇÀ¶È¡¦NPOË¡¿Í¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬Êä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý·ÐÈñ¤Î¹ç·×³Û¤Î4Ê¬¤Î3¡Ê100Ëü±ß¸ÂÅÙ¡Ë¤òÊä½õ¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤ÎÇä¾å¹â¤¬10²¯±ß°Ê¾å¤Î»ö¶È¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï500Ëü±ß¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î¤¿¤á¤Îµ¡³£ÀßÈ÷Èñ¤ä±¿ÈÂÈñ¡¢ÀßÈ÷¤Î½èÊ¬Èñ