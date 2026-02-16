¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼AT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥ÞºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯2·î15Æü2026Ç¯2·î15Æü¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡á6989¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë11°Ì¤«¤é½Ð¤¿µ×¾ïÎÃ¡Ê23¡áSBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï2¥¤¡¼¥°¥ë¡¢4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£3ÀïÏ¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤¬¹­¤¬¤ëÌ¾Êª¥Û¡¼¥ë¤Çµ×¾ï¤¬Ì¥¤»¤¿¡£±¦