¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µîÇ¯12·î¡¢¥¤¥é¥ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ë³«È¯ÌäÂê¤Î¶¨µÄ¤¬·èÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë´ØÏ¢»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£CBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï15Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µîÇ¯12·î¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹¶·â¤¹¤ë