¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¤Ï1·î13Æü¤«¤é¡¢²ñ°÷¸þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖOki Doki¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òºþ¿·¤·¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-POINT¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢JCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿·µ¬Æþ²ñ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¡Ú¿·µ¬Æþ²ñ¸ÂÄê¡ÛÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ú¿·µ¬Æþ²ñ¸ÂÄê¡ÛÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-POINT¡×¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃù¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¤â¤Ã¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÆü¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê