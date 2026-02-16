2025Ç¯4·î1Æü¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Î¡Ö½»½êÃÏÆÃÎã¡Êµï½»ÃÏÆÃÎã¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÞ·ã¤«¤ÄÂç¤­¤Ê¥ëー¥ë²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¿½ÀÁ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢Â¾¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤¢¤ë²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀß¤äÍ­ÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥àÅù¤ËÅ¾µï¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬²ð¸î»ÜÀßÅù¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÂ¾¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¾ì¹ç¡¢½¾Íè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Ü½»Àè¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ë»ÔÄ®Â¼¤¬¡¢¤½¤Î¿Í