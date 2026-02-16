¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥á¥À¥ê¥¹¥È/Kirill Kudravtsev/AFP/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¤È¡Ö¥ß¥í¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ç¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÉÊÇö¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÂç»´»ö¡×¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿CNN¤ÎÆÃÇÉ°÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤ò¸«¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë