16ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÆâ¤Î½»Âð¤Ê¤É¤Ç¥«¥Ðー¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤¬Ç³¤¨¤ëÉÔ¿³²Ð¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ 16Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¤«¤é¸áÁ°5»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÂçÀ¾¤Î½»Âð¤äÌÀÂç»ûÄ®¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ç¡Ö¼«Å¾¼Ö¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÄÌÊó¤¬·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë4·ïÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É·×5Âæ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇ³¤ä¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ï¥«¥Ðー¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹