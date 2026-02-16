¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¤¬±ºÏÂ¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤ëÈ½ÃÇ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï2·î16Æü¡¢2024Ç¯8·î26ÆüÉÕ¤Ç´ÆÆÄ¿¦¤ò²ò½ü¤·¤¿¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥â»á¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Á·óÊ¬ÀÏÃ´Åö¤ò²ò½ü¤·¤¿¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ô¥§¥¹»á¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿·¸Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤ëÃçºÛÈ½ÃÇ¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥°¥â»á¤é¤Ï2024Ç¯11·î¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍ­¸úÀ­¤Ê¤É¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë