´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢º£Æü16Æü(·î)¤ÏÌë¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï©ÌÌ¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆü17Æü(²Ð)¤Ï¥°¥Ã¤È´¨¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡îÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â³¤­¡¢21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤ÏºÆ¤ÓÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü16Æü¤ÎÌë¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤äÀãº£Æü16Æü(·î)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤«¤éÆüËÜ¤ÎÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢¼¡Âè¤ËÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø