»ä¤Ï¥Ä¥°¥ß¤Ç¤¹¡£É×¤Î¥È¥â¥ä¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£½µËö¤Ë²ÈÂ²¤Ç²¹Àô»ÜÀß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î¤ªÅÚ»º¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÍâÆü¥Þ¥ÞÍ§¤Î¥«¥è¤µ¤ó¤¬Î¢¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤È¤«ÂÎ¤Ë°­¤½¤¦¤ÊÌý¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤âÄ¶ÌÂÏÇ¡×¤È¡Ä¡Ä¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿»ä¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥â¥ä¤Ë¤½¤Î½ÐÍè»ö¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥â¥ä¤Ï¤Ê¤°¤µ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·