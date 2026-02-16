¡Á ¡Ö·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×Ä´ºº ¡Á»ö¶È»ñ¶â¤òÂåÉ½¼ÔÌ¾µÁ¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ï12.2¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤ä¶âÍ»³¦¤Ï¡Ö·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÅ¬ÍÑ³«»Ï2014Ç¯2·î¡Ë¤ä¡Ö»ö¶ÈºÆÀ¸¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÆ±2022Ç¯4·î¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëºÄÌ³¤òÀ°Íý¤¹¤ëºÝ¤Ë¸Ä¿ÍÊÝ¾Ú¤¬Â­¤«¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÝ¾ÚºÄÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È»ñ¶â¤ò·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¸Ä¿Í¤¬¼çºÄÌ³¡Ê¸ÇÍ­ºÄÌ³¡Ë¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤ë¼ÂÂÖ