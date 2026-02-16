¡ãAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥ÞºÇ½ªÆü¡þ15Æü¡þ¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ê6989¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡þ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡ä¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¾¸¶þ¤«¤é¥«¥Ã¥È¥Õ¥§¡¼¥É¤òÂÇ¤Ä¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ïÌ¾Ìç¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼Âç²ñ¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¡£¥È¡¼¥¿¥ë22¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬2ÂÇº¹¤òµÕÅ¾¤·Í¥¾¡¡£29ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2023Ç¯¡ÖZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×°ÊÍè3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ ·ÀÌó¤¹¤ëÊÆ¹ñ¥Æ¡¼¥é¡¼¥á