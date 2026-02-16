¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKAORUKO¤¬¡¢16Æü¤«¤é25Æü¤Ëµþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¤Ç¸ÄÅ¸¡ÖKAORUKO exhibition¡ØÊ¡¤ò¤Þ¤Í¤¯¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤Æ16Æü¡¢KAORUKO¤Î¤Û¤«¡¢Ç­¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë·Ý¿Í¤È¤·¤Æ°¡À¸¡Ê¥ß¥­¡Ë¡¢ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¤«¤±¤ª¤Á¡Ë¤¬Æ±Å¸¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡ÉÇ­¡É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëKAORUKO¡õ°¡À¸¡õÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥çËÜ¸ÄÅ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊ¡¤ò¤Þ¤Í¤¯¤â¤Î¤¿¤Á¡×¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¾·¤­Ç­¤ä³Ý¼´¤Ê¤É¤ò¡Ö±ïµ¯