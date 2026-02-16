¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥³¥ó¥ÈÀÖ¿®¹æ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÅÏÊÕÀµ¹Ô¡Ê70¡Ë¤¬16Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·õÆ»¼·ÃÊ¿³ºº²ñ¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¡Ö¼·ÃÊ¡×¤Ë¾ºÃÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡¢·õÆ»¤Î¼·ÃÊ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ê¡¢MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ³Ê»î¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö»³Íü¤ÎÊý¤Ç2¿Í¤¯¤é¤¤¤È1Ê¬È¾¤¯¤é¤¤¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â