RYUCHU2(Î¶Ãì2) Hi-Unit¤Ï¡¢4.4mm¥×¥é¥°/2pinÂÐ±þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÜÂ³¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥±ー¥Ö¥ë¡ÖRYUCHU2(Î¶Ãì2)¡×¤ò3·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï12,100±ßÁ°¸å¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢3·î2Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ Í­Àþ¥Ô¥ä¥Û¥ó3¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥±ー¥Ö¥ë¡ÖÎ¶Ãì¡×¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¡£ Á°¥â¥Ç¥ë¤Î»×ÁÛ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¡Ö²»³Ú¿®¹æ¤ò¤Ç¤­¤ë¸Â¤êÏÄ¤Þ¤»¤º¡¢ÂÚ¤é¤»¤º