º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È²»³Ú¤Î´ðËÜ¡É¤«¤é¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤äÀìÌç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¡É¤Þ¤Ç¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡£2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë½÷À­¥¢¥¤¥É¥ëÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î°ËÆ£ÍöËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢Èà½÷¤Î¶áÇ¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎËÜ´Ö¾¼¸÷¡¢ºî»ì²È¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ò¥í¥·¤¬ÅÐ¾ì¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£¤âÂè°ìÀþ¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë