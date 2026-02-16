´Æ½¤»õ²Ê°å»Õ¡§±óÆ£ âÃ¼¡¡Ê»õ²Ê°å»Õ¡Ë Ä¹ºêÂç³Ø»õ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¤È·²ÇÏ¤Î»õ²Ê°å±¡¤ÇÊ¬±¡Ä¹¤òÎòÇ¤¡£Î×¾²¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢»õ¼þ¼£ÎÅ¤ä¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ×¾²¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖDentcation¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢»õ²Ê¼£ÎÅ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ãー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»õ²Ê¿³Èþ³Ø²ñ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë»õ²Ê³Ø²ñÅù¤ÇÀºÎÏÅª¤ËÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥Ë¥³¥Á¥óÀ­¸ýÆâ±ê¤Î³µÍ× ¥Ë¥³¥Á¥óÀ­¸ýÆâ±ê¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎµÊ±ì½¬´·¤Ë