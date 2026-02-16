´µ¼Ô¤Ï°åÎÅ¤Î¡Ö¼õ¤±¼ê¡×¤«¤é¡Ö¶¦ÁÏ¼Ô¡×¤Øー¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¿³µÄ²ñ¤Ë´µ¼Ô°Ñ°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢ÆñÉÂÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤ÇÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤¬À©ÅÙÀß·×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØEFPIA Patient Forum 2025¡Ù¤Î´µ¼Ô¡¦»ÔÌ±»²²è¡ÊPPI¡Ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¡¢°åÎÅDX¤È°åÎÅ¾ðÊó¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¡¢¤½¤·¤ÆÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀë¸À¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°åÎÅ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¶Ú¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ