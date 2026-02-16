¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ÇµÌÚºä46¤¬4·î8Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë41st¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡×¤Ë·èÄê¡£¥»¥ó¥¿ー¤Ï5´üÀ¸¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£ ¢£ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç ¡ÖºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡×¤Î¥»¥ó¥¿ー¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È