Image: Nik Bentel Studio ¡ÖÊÝÂ¸¥¢¥¤¥³¥ó¤Ã¤Æ²¿¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¹¤«¡© ¡×2010Ç¯Âå¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥Á¥ç¥¤¼ª¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¥¢¥ì¡£°ìÄê¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê²¼¤ÏExel¤äWord¤Ê¤É¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë»þ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬²¿¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢ÀèÇÚ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¡£²¿¤Î¥Þ¡¼¥¯¡© º£¤Ï¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¾ÝÄ§¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Nik Bentel Studio¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë