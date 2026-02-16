º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤¤¥Éー¥ë¤ÈÇ­¤Á¤ã¤ó¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¤¤¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Éー¥ëÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê°Ø»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢64.4Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£3.3Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¥Éー¥ëÍÑ¤Î¡Ø¾®¤µ¤Ê°Ø»Ò¡Ù¤ËÇ­¤¬ºÂ¤í¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Û ·¯¤Ë¤½¤Î°Ø»Ò¤Ï¾®¤µ¤¤¤è º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ë¤¤¡×¤µ¤ó¡£ Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Í¥²í