»³·Á»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î16Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤Î¸áÁ°7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á»Ô¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖÆóÃúÌÜÃÏÆâ¤Î¸ø±àÉßÃÏ¤Ë¤Æ¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³·Á»Ô¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ¤Ë¥¯¥Þ¸ø±àÆâ¤Ë½ÐË×¤Ç»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤± ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤é»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ê¤É¤¬Í·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¡£»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£ÌÜ·â¾ì½ê¡Ê»Ô¸øÉ½ÃÏ¿Þ¡Ë