¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿(C)Getty Images¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢Áª¼êÂ¼¤Î½É¼Ë¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¸°»³Í¥¿¿¡¢º´Æ£½Ù¤ò¸«Á÷¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡¢Ãæ°æ°¡¼Â¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤À¡Á¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç