¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë±ûÀî¤«¤³¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖHappy Valentines¡Çday¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Ò¤â¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÎÉ¤¤»Ò¤Ë¤Ï»É·ã¤¬¤Ä¤ª¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥¯¥·¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£