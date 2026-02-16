Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï16Æü¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎMEGUMI¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¿·ºî¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¡Ê¶Ú½ñ¤­¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¡ËºîÉÊ¤òÊ£¿ôÀ©ºî¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£MEGUMI¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¿·ºî¤Ï¡¢º£¸å½ç¼¡Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÚÆ°²è¡ÛNetflix¡¢2026Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊMEGUMI¤¬½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ