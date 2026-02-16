º´Æ£ºÚÇµ²Ö¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î16Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¸áÁ°6»þ50Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©¤Èº´²ì¸©¤ÎÁ´°è¤ËÇ»Ì¸Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë°ìÉô±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡ÖÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¡× 16Æü¤Ï±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤¤¬Âç¤­¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¯»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÀöÂõ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡× ±À¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½