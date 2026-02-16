GDPÂ®ÊóÃÍ¤Î³µÍ×Æâ³ÕÉÜ¤¬16ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯10¡Á12·î´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡ËÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¯¼Â¼Á¤ÇÁ°´üÈæ0.1¡óÁý¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤Ï0.2¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ï25Ç¯4¡Á6·î´ü°ÊÍè¡¢2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤â²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æâ¼û¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÏÁ°´üÈæ0.1¡óÁý¡£´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤Ï0.2¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¢½Ð¤¬0.3¡ó¸º¡¢Í¢Æþ¤Ï0.3¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£