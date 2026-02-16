ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡¢1ÈÖ¤Ç¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¾¾»³±Ñ¼ù¡£ÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç8°Ì¡á¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¤Ï15Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Î¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢11°Ì¤«¤é½Ð¤¿µ×¾ïÎÃ¤Ï67¤È¿­¤Ð¤·¡¢69¤À¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¡¢270¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ç½Ð¤¿¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ