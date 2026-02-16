1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯2·î16Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤ÎNKKÄá¸«À½ºî½êÀõÌî¥É¥Ã¥¯¤Ç¡¢½¤ÍýÃæ¤Î¥¤¥ó¥ÉÁ¥ÀÒ¤Î²ßÊªÁ¥¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡¢ºî¶È°÷¤é12¿Í¤¬»àË´¡¢11¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£µ¡´Ø¼¼Æâ¤Ç¥¬¥¹¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Î²Ð²Ö¤«ÍÏÃÇ¤¯¤º¤¬¡¢Ï³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ç³ÎÁÌý¤Îµ¤²½¥¬¥¹¤Ë°ú²Ð¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¤¿¡£½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤ÏÍâÇ¯ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£