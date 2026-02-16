ºÇ¿·¥®¥ß¥Ã¥¯ÅëºÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëPT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥àºÎÍÑ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡ÖAerox Alpha Turbo¡Ê¥¨¥¢¥í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¿¡¼¥Ü¡Ë¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡¢¡ÖAerox Alpha Turbo 70th LIVERY¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÁÏÎ©70¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì